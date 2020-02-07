Пензаменяется. Лузгин рассказал, как преобразится город в 2020 году

Мэр Пензы Андрей Лузгин стал гостем очередного выпуска программы «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс». Он рассказал о том, как за последние годы преобразился областной центр, о работах, которые планируется провести в этом году, а также о ходе разработки «Карты благоустройства».

По словам главы администрации, за последние несколько лет были завершены проекты реконструкции площадей Ленина и Соборной, была благоустроена набережная города. Серьезная работа была проведена и в части новогоднего оформления Пензы, в ближайших планах — масштабная подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«2020-й в России объявлен Годом памяти, в планах — разработка новой концепции оформления города к 9 Мая. Также мы работаем над концепцией озеленения Пензы, соответствующее поручение было дано губернатором», — рассказал Андрей Лузгин.

Одним из знаковых мест в центре города, которые ждет преображение в 2020 году, он назвал Фонтанную площадь.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, мы ожидаем, что сам фонтан будет готов к концу июля, на площади и примыкающей территории со стороны ул. Московской и М. Горького работы завершатся 15 августа. В конце лета пензенцы увидят фонтан в его новом облике. Сейчас работы ведутся и вокруг крепостного вала, и у памятника Первопоселенцу. Они тоже будут завершены летом, мы сможем продлить историческую часть нашего города, архитектурный замысел достаточно красивый», — сообщил мэр.

Кроме того, летом 2020 года будет проведена реконструкция трех скверов в центре города — им. Пушкина, Славы и «Копилка пословиц». На этих территориях появятся новые современные лавочки, фонари, цветники и клумбы, малые архитектурные формы, объекты нестационарной торговли, места для занятий спортом. Также в планах — продолжать благоустройство набережной.

«Сейчас мы ведем переговоры с собственниками по поводу изъятия земельных участков, нам обязательно нужно произвести замену инженерных коммуникаций. Под набережной идут большие водопроводы и ливневые канализации с очистными. К сожалению, в 2020 году мы не сможем завершить эту работу, тем не менее, движемся в графике. Также у нас есть планы и по благоустройству отдаленных районов, жители хотят иметь зеленые зоны в шаговой доступности», — добавил Андрей Лузгин.

Он также рассказал зрителям телеканала о новом проекте, с помощью которого пензенцы смогут следить за преображением города, — мобильном приложении и сайте «Мой город».

«Нам важно доносить до жителей информацию, что конкретно будет происходить с той или иной территорией. Ко второму кварталу 2020 года мы полностью доделаем карту, и по ней будет понятно, какие проекты инициированы, на какой они стадии. Это касается дорог, инженерных коммуникаций, освещения, благоустройства. Очень важно иметь обратную связь с жителями, чтобы она была прямой и быстрой, а также учитывать инициативы горожан. Мы видим, что многие готовы сами участвовать в разработке проектной документации, что-то делать своими руками. У нас есть проекты поощрения инициатив, в 2020 году мы будем выдавать гранты для общественных организаций до 500 тыс. рублей при софинансировании со стороны граждан не менее 30%. Они будут направлены на благоустройство дворов, подъездов, общественных пространств. Когда люди сами вкладывают средства во что-то, то относятся к этому намного более бережно», — отметил глава администрации.

Также в планах — приступить к благоустройству стадиона «Снежинка», который расположен между двумя крупными микрорайонами — Арбеково и Западная поляна. Завершая беседу с телеведущей Эльвирой Петровой, Андрей Лузгин выразил надежду на то, что все намеченные планы будут реализованы, в том числе — благодаря поддержке региона и губернатора Ивана Белозерцева.

Полную видеоверсию беседы с мэром можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее информагентство публиковало большой материал, в котором рассказывало, как изменится центр Пензы в 2020 году.