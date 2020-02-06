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Пензенский губернатор встретился с замом генпрокурора страны

6 февраля в 15:47 112 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 февраля встретился с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым.

Стороны обсудили вопросы своевременной выплаты заработной платы, обеспечения занятости населения, защиты прав участников долевого строительства. Отдельное внимание собеседники уделили теме профилактики преступности и обеспечению безопасности граждан, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Многое сделано совместно для того, чтобы минимизировать нарушения прав граждан. Тенденция правильная, она идет на снижение», — подчеркнул Сергей Зайцев.

Он также отметил положительные результаты совместной работы органов областной исполнительной власти и прокуратуры в 2019 году. Особое внимание он уделил активизации действий в сфере обеспечения безопасности граждан на автодорогах.

«Во втором полугодии 2019 года отмечена тенденция снижения числа зарегистрированных ДТП и погибших в них людей», — отметил заместитель генпрокурора России.

Иван Белозерцев поблагодарил Сергея Зайцева за оказание помощи и содействие в работе.

«Те задачи, которые ставились по всем проблемным вопросам, решаются — мы работаем в тесном взаимодействии с прокуратурой области, в том числе по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас хороший результат в Российской Федерации, мы три года подряд входим в тройку лучших регионов, и наша задача, чтобы нарушений законодательства становилось с каждым годом меньше и меньше», — сказал глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/214107/

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