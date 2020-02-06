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В Пензе 7 февраля назовут имена лучших ученых региона

6 февраля в 16:03 82 просмотра

Накануне Дня российской науки в Пензе будут чествовать лучших ученых области, которые стали победителями регионального конкурса, проводимого по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

В числе награжденных будут те, кто достиг особо значимых результатов в науке в 2019 году. Представители вузов и предприятий получат заслуженные награды и денежные премии, сообщили в пресс-центре облправительства.

Лучших ученых наградят в нескольких номинациях: «Ученый года» (по областям знаний: технические науки, естественные науки, гуманитарные науки и общественные науки), «Лучший молодой ученый» (доктор наук, кандидат наук).

В рамках церемонии будут награждены победители конкурса «Инженер года», а также представители предприятий в номинации «Лучший специалист в области НИОКТР».

Мероприятие (0+) состоится 7 февраля в областном драматическом театре имени Луначарского.


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