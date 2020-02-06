В Пензе участницу трудового фронта поздравили с 90-летием

В гости к пензячке пришли депутат Гордумы Алексей Рогонов и глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов. Они отметили, что гордятся тем, что в регионе есть люди, с которых все могут брать пример, учиться их силе духа, самоотверженному труду. В день 90-летия чиновники пожелали Марии Кузьминичне крепкого здоровья и благополучия.

«Марие Кузьминичне вручили персональное поздравление от имени президента Российской Федерации Владимира Путина и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время Великой Отечественной войны Мария Кузьминична работала разнорабочей в колхозе Никольского района, а после окончания войны трудилась техническим работником в школе. Ее трудовой стаж составляет более 40 лет.