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В Пензе участницу трудового фронта поздравили с 90-летием

6 февраля в 16:17 48 просмотров

6 февраля пензенские чиновники поздравили с юбилеем ветерана труда, участницу трудового фронта Марию Кузьминичну Догадину.

В гости к пензячке пришли депутат Гордумы Алексей Рогонов и глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов. Они отметили, что гордятся тем, что в регионе есть люди, с которых все могут брать пример, учиться их силе духа, самоотверженному труду. В день 90-летия чиновники пожелали Марии Кузьминичне крепкого здоровья и благополучия.

«Марие Кузьминичне вручили персональное поздравление от имени президента Российской Федерации Владимира Путина и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время Великой Отечественной войны Мария Кузьминична работала разнорабочей в колхозе Никольского района, а после окончания войны трудилась техническим работником в школе. Ее трудовой стаж составляет более 40 лет.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/uchastnitsu_trudovogo_fronta_pozdravili_s_yu%D0%B0bileem/

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