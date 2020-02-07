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Сотрудники Госжилстройтехинспекции проверили ход реконструкции фонтана в Пензе

7 февраля в 05:22 156 просмотров

Сотрудники регионального управления Госжилстройтехинспекции проверили ход реконструкции одного из ключевых объектов Пензы — фонтана и прилегающей к нему территории.

Информация о проведенной проверке появилась в аккаунте управления в Instagram.

«На сегодняшний день на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию чаши фонтана, монтаж технологического оборудования (трубопроводы), а также подготовка территории к началам работ по благоустройству. До конца августа этого года должны завершить все работы по реконструкции фонтана и прилегающей к нему территории», — отмечается в посте.

Напомним, реконструкция Фонтанной площади началась в октябре прошлого года. Проект сделан в новом формате, он предполагает наличие чаши, а также сухой фонтан. Подробнее о проекте можно почитать ЗДЕСЬ.

Ранее информагентство писало о том, что мэр Пензы Андрей Лузгин в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал о текущих работах по реконструкции фонтана и сроках их завершения.

Фотография: Скриншот - https://www.instagram.com/gzn058/

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