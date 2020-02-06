Заместитель генпрокурора страны отметил успехи Пензенской области

6 февраля в Пензе прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры области с участием заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева и губернатора Ивана Белозерцева.

Сергей Зайцев отметил, что органами прокуратуры Пензенской области приняты последовательные меры по укреплению законности и правопорядка, обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина. Приоритетными, по его словам, оставались вопросы противодействия нарушениям закона в социальной и экономической сферах.

«Мерами прокурорского реагирования удалось погасить долги по зарплате в сумме 144 млн рублей», — сообщил он.

Также совместные усилия привели к снижению числа убийств, фактов умышленного причинения вреда здоровью, грабежей и разбоев. Но ситуация в регионе, по словам Сергея Зайцева, требует дальнейшей оптимизации правозащитной деятельности.

Губернатор отметил, что тесное взаимодействие между правительством области и надзорным органом позволяет повышать качество управления.

Отдельно Иван Белозерцев остановился на реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья, а также капитального ремонта многоквартирных домов.

«Пензенская область за последние пять лет входит десятку лучших регионов Российской Федерации. Подрядные организации заявляются и выигрывают конкурсы, заходят на объекты, а с задачами не справляются. Мы отсеиваем тех, кто может быть потенциальными нарушителями законодательства», — пояснил он.

Глава региона подчеркнул, что работа правительства во взаимодействии с прокуратурой будет продолжена в 2020 году, сообщили в пресс-центре облправительства.