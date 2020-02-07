Пензенцев приглашают на «День зимних видов спорта»

О программе мероприятий в ходе пресс-конференции рассказали организаторы праздника

«Мероприятий будет много. Это хоккей с шайбой, хоккей на снегу, рыболовный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, велогонки на снегу и соревнования по мотоспорту. Будет много массовых мероприятий для всех групп населения: гонки на тюбингах, перетягивание каната, веселый биатлон. То есть любой желающий придет и, надеемся, получит удовольствие», — отметил министр спорта региона Григорий Кабельский.

В 12 часов состоится церемония открытия, с 12 до 16 часов будут работать интерактивные зоны и площадки по видам программы, а с 16 до 17 часов пройдет вечерняя дискотека на льду, сообщает пресс-служба министерства.

Для участия в соревнованиях нужно заполнить online-заявку, которая опубликована в группе соцсети «ВКонтакте».