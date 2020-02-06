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Путин отметил повышение уровня разработок молодых ученых

6 февраля в 17:31 82 просмотра

В Москве состоялась церемония вручения премий для молодых ученых. Владимир Путин отметил, что уровень их разработок становится все более зрелым.

Мероприятие прошло накануне Дня российской науки, которое отмечают 8 февраля.
«Важно, что с каждым годом число номинантов растет и в конкурсе участвует все больше интересных, перспективных работ по ключевым направлениям. Такой богатый выбор действительно позволяет отмечать лучшие и самые достойные достижения и говорит о том, что уровень научных разработок и исследований молодёжи становится все более зрелым», — сказал президент.

По мнению Владимира Путина, таланты и азарт молодежи способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, сказано на сайте Кремля.

«Постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми, сыграть важную роль в развитии страны — это сильная мотивация для всех, для каждого человека, а для молодых людей, которые выбирают науку, в особенности», — подчеркнул глава государства.

Фотография: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62735

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