В Пензенской области появился Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В Пензенской области по распоряжению губернатора Ивана Белозерцева создали Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при правительстве региона.

Совет создан для того, чтобы повысить эффективности реализации национальной политики, создать действенный механизм взаимодействия между органами госвласти и национально-культурными и религиозными объединениями, отметили в пресс-центре облправительства.

Председателем совета назначен зампред регионального правительства Василий Трохин. Также в составе — руководители исполнительных органов государственной власти, представители общественных и религиозных организаций, национально-культурных автономий и общин.

В задачи совета входит комплекс мер по обеспечению гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, независимо от его расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств.