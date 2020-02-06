Празднование 81-летия Пензенской области
Пензенские дома, не признанные аварийными, будут возвращать в программу капремонта
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Как будет проходить в Пензе «Лыжня России». Схема и программа
Наши новости
Пензенская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития
УФАС нашло признаки нарушения закона при организации перевозок на маршруте № 99
Пензенцам рассказали о ходе строительства крупных объектов
Заместитель генпрокурора страны отметил успехи Пензенской области
По инициативе прокурора в Пензе наркомана лишили удостоверения водителя
В Пензе участницу трудового фронта поздравили с 90-летием
Пензячка жалуется на частую поломку машины из-за ужасной дороги
В Сердобске принимают документы от кандидатов на должность мэра
Пензенские энергетики проводят подготовку к ремонтной кампании
Белозерцев значительно улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов

В Пензенской области появился Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

6 февраля в 17:46 80 просмотров

В Пензенской области по распоряжению губернатора Ивана Белозерцева создали Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при правительстве региона.

Совет создан для того, чтобы повысить эффективности реализации национальной политики, создать действенный механизм взаимодействия между органами госвласти и национально-культурными и религиозными объединениями, отметили в пресс-центре облправительства.

Председателем совета назначен зампред регионального правительства Василий Трохин. Также в составе — руководители исполнительных органов государственной власти, представители общественных и религиозных организаций, национально-культурных автономий и общин.

В задачи совета входит комплекс мер по обеспечению гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, независимо от его расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...