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В арбековских торговых центрах не нашли снюсы

7 февраля в 03:16 152 просмотра

В торговых центрах Октябрьского района Пензы провели мониторинг отделов, где продают табачные изделия, а также бестабачную никотиносодержащую продукцию.

Были проверены отделы в торговых центрах «Стрелецкий», «Берлин», «Космос-сити» и специализированный магазин «Al Capone». Факты продажи там жевательных смесей не выявили.

В ходе рейда с продавцами провели беседу о соблюдении требований законодательства, связанных с реализации табачных изделий. Им рекомендовали на видных местах разместить объявления о запрете продажи таких товаров несовершеннолетним.

В пресс-службе мэрии напоминают о том, что смеси, содержащие никотин и его производные, являются очень опасными для здоровья подрастающего поколения и могут стать причиной различных заболеваний.

Отметим, что в регионе ведется активная борьба с реализацией снюсов. В декабре прошлого года депутаты областного парламента приняли закон, запрещающий продавать их несовершеннолетним.

О фактах продажи и распространения никотиносодержащего вещества можно рассказать, позвонив по номеру 56−33−08. Сообщения принимаются с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_oktyabrskom_rayone_proveden_monitoring_realizatsii_nikotinosoderzhashchikh_smesey/

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