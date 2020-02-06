Пензенцам рассказали о ходе строительства крупных объектов

В Пензенской агломерации рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициирован президентом, продолжаются работы по реконструкции ул. 40 лет Октября, Бакунинского моста, строительство дороги по ул. Зеленодольской.

Ул. 40 лет Октября

В настоящее время подрядчики занимаются первым этапом реконструкции улицы. Они завершили работы по выносу коммуникаций, устройству основания дороги и выравнивающему слою асфальтобетонной смеси. Сейчас занимаются переносом линии электропередач, устройством ливневой канализации.

Планируемый срок завершения первого этапа — август 2020 года. Параллельно проводятся подготовительные работы по второму и третьему этапам реконструкции. Второй включает в себя строительство дороги от улицы Перспективной до улицы Рябова. Третий, самый сложный этап, — строительство путепровода через железнодорожные пути и моста через реку Ардым.

После завершения всех работ автомобильная дорога общей протяженностью более 5 км будет обустроена пешеходными тротуарами, велодорожкой и искусственным освещением. Планируемый срок завершения всех работ — 2023 год.

Дорога по ул. Зеленодольской

Планируется, что протяженность новой дороги составит 4 км, ее сдадут в эксплуатацию в 2022 году. Она проходит параллельно улице Мереняшева и обеспечит дополнительный выезд из города на федеральную трассу Р-208 «Пенза — Тамбов».

Со стороны улицы Зеленодольской подрядная организация выполнила работы по переустройству линий связи, устройству земельного полотна, песчаного основания, щебеночного основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на протяжении 1500 метров. В настоящее время ведутся работы по разработке выемки и отсыпка земельного полотна со стороны федеральной трассы Р-208. Параллельно проводятся работы по устройству ливневой канализации.

Бакунинский мост

Подрядная организация выполнила работы по выносу инженерных сетей, частичной разборке железобетонных элементов мостового сооружения, завершено сооружение третьей опоры, идет устройство на ней ригеля, продолжаются работы на четвертой опоре и подпорной стенке.

После завершения всех дорожных работ мостовое сооружение длинной около 140 погонных метров будет иметь четыре полосы движения, пешеходные тротуары и искусственное освещение. Планируемый срок завершения работ — 2021 год, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.