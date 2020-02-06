УФАС нашло признаки нарушения закона при организации перевозок на маршруте № 99

В пензенское управление ФАС из Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорожного надзора поступила информация о нарушении законодательства при осуществлении перевозок по маршруту № 99 «Арбековская застава — Засурье».

Как сообщает пресс-служба УФАС, было установлено, что право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту предоставлено индивидуальному предпринимателю. Однако на деле их осуществляют хозяйствующие субъекты, не имеющие такого права, хотя возможность его передачи не предусмотрена.

В отношении городского управления транспорта и связи, а также индивидуального предпринимателя возбудили дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», которое выразилось «в заключении и участии в соглашении, которое привело (могло привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции».