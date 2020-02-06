Празднование 81-летия Пензенской области
Пензенские дома, не признанные аварийными, будут возвращать в программу капремонта
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Как будет проходить в Пензе «Лыжня России». Схема и программа
Наши новости
Пензенская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития
В Пензенской области появился Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Пензенцам рассказали о ходе строительства крупных объектов
Заместитель генпрокурора страны отметил успехи Пензенской области
По инициативе прокурора в Пензе наркомана лишили удостоверения водителя
В Пензе участницу трудового фронта поздравили с 90-летием
Пензячка жалуется на частую поломку машины из-за ужасной дороги
В Сердобске принимают документы от кандидатов на должность мэра
Пензенские энергетики проводят подготовку к ремонтной кампании
Белозерцев значительно улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов

УФАС нашло признаки нарушения закона при организации перевозок на маршруте № 99

6 февраля в 17:46 84 просмотра

В пензенское управление ФАС из Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорожного надзора поступила информация о нарушении законодательства при осуществлении перевозок по маршруту № 99 «Арбековская застава — Засурье».

Как сообщает пресс-служба УФАС, было установлено, что право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту предоставлено индивидуальному предпринимателю. Однако на деле их осуществляют хозяйствующие субъекты, не имеющие такого права, хотя возможность его передачи не предусмотрена.

В отношении городского управления транспорта и связи, а также индивидуального предпринимателя возбудили дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», которое выразилось «в заключении и участии в соглашении, которое привело (могло привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...