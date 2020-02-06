Пензенская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития

Областное минэкономики на основе данных Пензастата сформировало рейтинг региона среди других субъектов ПФО по основным показателям социально-экономического развития за 2019 год.

Как сообщает пресс-центр облправительства, регион значительно улучшил позиции по ряду важных показателей. В частности, положительная динамика отмечается в строительной сфере: объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за 2019 год составил 37,7 млрд рублей, это на 21,1% больше уровня 2018 года. Среди регионов ПФО по данному показателю Пензенская область поднялась на четыре позиции, заняв второе место.

В сфере жилищного строительства в 2019 году в Пензенской области улучшились показатели по вводу жилья: в округе регион — на первом месте, на целых 12 позиций выше, чем в 2018-м. Всего за прошлый год в Пензенской области построили 837,1 тыс. кв метров жилья — на 26,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Также регион занимает стабильное положение по росту промышленного производства, сохранив с прошлого года второе местов ПФО. Рост данного показателя составил 106,1%.

Индекс физического объема платных услуг населению" составил 101,6% к соответствующему периоду предыдущего года. По обороту розничной торговли Пензенская область — на втором месте с показателем 103,2%.

Средняя зарплата в Пензенской области составила 30005,4 руб, увеличившись за 11 месяцев на 6,8%. Реальная зарплата выросла на 2,4%. По темпам роста номинальной и реальной зарплаты Пензенская область — на седьмом месте среди регионов ПФО.