В центре «На Ленинградской» будут функционировать не менее 25 кружков (видео)

В Пензе реконструкция бывшего Дома офицеров вышла на финишную прямую. В центре культуры и досуга, который теперь называют «На Ленинградской», все работы переместились внутрь, сейчас специалисты занимаются отделкой помещений.

В зрительном зале на 450 человек пока еще стоят строительные леса, но со сцены уже звучит музыка. Под нее трудятся отделочники. Вся работа в бывшем Доме офицеров теперь сводится именно к этому — в залах нужно установить звукоизоляцию и отделать стены. Хотя некоторые помещения уже готовы. Например, тренажерный зал — там осталось поставить оборудование, и можно будет приступать к тренировкам. Несмотря на то, что формально на объекте идет реконструкция, на самом деле на глазах у жителей улицы Ленинградской появляется практически новый центр для всестороннего развития детей.

Темпы работ не снижаются. Как и прежде, на объекте — двухсменный график. По словам министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, есть все шансы открыть следующий творческий сезон в новых стенах.

«Прекрасные панели, полы, отделка кабинетов и залов. В одном из них сейчас монтируется потолок, скоро начнутся работы на сцене и установка оборудования, оно будет самое современное», — рассказала она.

Ожидается, что в культурном центре будет функционировать не менее 25 кружков и секций самых разных направлений, в том числе — спортивных. Степень готовности объекта, по словам генерального подрядчика, — 85−90%. В целом, реконструкция Дома офицеров обошлась региональному бюджету в 726 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.