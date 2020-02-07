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Пензенское УФАС зафиксировало в пензенских аптеках рост цен на маски (видео)

7 февраля в 01:34 28 просмотров

На 120, 200 и даже 300%. В Пензе зафиксированы случаи повышения цен на популярный в период ОРВИ и гриппа товар — медицинские маски.

С мониторингом в фармацевтические сети вышли представители регионального Росздравнадзора и управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области. Они проверили 15 городских аптек.

«Когда я задавала вопросы, большинство из них ответили, что рост цен связан с поставкой и повышением стоимости товаров поставщиков. Но, тем не менее, обстоятельства никакие не исследованы, доказательства не представлены. Естественно будет проведен анализ и проверен период времени поставки», — сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Проверку проведут во всех фармацевтических сетях города. Запросы о ценообразовании на эту категорию товара уже направлены во все аптеки. Информация по каждой от предпринимателей должна поступить в УФАС не позднее 12 февраля. Если будет установлен факт нарушения, представители антимонопольной службы намерены подать иск в суд о нарушении статьи федерального закона «О защите конкуренции», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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