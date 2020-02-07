Празднование 81-летия Пензенской области
Пензенские дома, не признанные аварийными, будут возвращать в программу капремонта
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Как будет проходить в Пензе «Лыжня России». Схема и программа
Наши новости
В арбековских торговых центрах не нашли снюсы
Пензенское УФАС зафиксировало в пензенских аптеках рост цен на маски
В ККЗ «Пенза» торжественно отметили 25-летие «Союза пенсионеров России»
Пензенцев просят сообщать о жестоком обращении с животными в УМВД
В Спасском районе 122 ветеранам вручат медали к 75-летию Победы
Симонов пообещал отремонтировать палаты в спасской детской больнице
Пензенская область улучшила позиции в рейтинге социально-экономического развития
В Пензенской области появился Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям
УФАС нашло признаки нарушения закона при организации перевозок на маршруте № 99
Пензенцам рассказали о ходе строительства крупных объектов

Начальник пензенского УМВД провел личный прием граждан

7 февраля в 02:28 130 просмотров

Мошенничество, возвращение долгов, судебные разбирательства. С такими проблемами обратились жители Пензенской области к начальнику регионального УМВД России Сергею Щеткину в ходе личного приема граждан.

Так, одна из посетительниц пожаловалась на то, что ее знакомый злоупотребил ее доверием и занял более 300 тысяч рублей. Мужчина обещал вернуть долг через две недели, причем под расписку, однако так и не сделал этого. Теперь женщине приходится добиваться возвращения денег через суд.

«Сейчас он смеется мне в лицо, говорит, что ничего не вернет. В этой расписке врал, что проживает по тому же адресу, где зарегистрирован, скрывался, полиция долго не могла его найти», — рассказала потерпевшая.

«Ваши данные есть, я поручу провести проверку. Затем с вами встретимся, пообщаемся, либо вас вызовут сотрудники и дадут соответствующие пояснения», — ответил Сергей Щеткин.

Все обращения глава ведомства взял под личный контроль. Их рассмотрят руководители служб и подразделений полиции. Ответ будет дан после проведения проверок, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...