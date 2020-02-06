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Пензенцев просят сообщать о жестоком обращении с животными в УМВД (видео)

6 февраля в 22:35 22 просмотра

В Пензе растет число фактов жестокого обращения с животными. Чаще всего после издевательств или «совершенно случайного» избиения четвероногие погибают. А те, кто все-таки выжил, навсегда остаются калеками.

Вряд ли когда-то маленькая Кинза сможет передвигаться нормально. Кошка не чувствует задние лапы. Сообщения о том, что животное долгое время лежит на улице и не двигается, поступило волонтерам приюта для бездомных животных «Питомец» несколько дней назад. Кошку сразу забрали. Ее странное состояние натолкнуло зоозащитников лишь на одну мысль — ее сбил автомобиль, скорее всего, задет позвоночник, однако анализы выдали другое.

«Отвезли на рентген, там увидели пулю в позвонке. Это все объяснило. У нее нет глубокой чувствительности в задних лапах. Есть только рефлексы. Это говорит о том, что она уже никогда не будет полноценно ходить», — рассказала исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

В «Питомце» ежедневно сталкиваются с жестоким отношением к братьям нашим меньшим. Причем оно проявляется по-разному: под дверь приюта в любое время подбрасывают щенков или котят — это своего рода оставление беспомощных созданий в опасности. Так уже было. Спасти самых маленьких в таком случае удается редко. Но масштабы жестокости из года в год только растут: в кошек и собак стреляют из пневматики и охотничьих ружей в жилых массивах. Чуть больше года назад волонтеры спасли пса, которому дети положили в рот петарду.

Жестокость детей по отношению к животным психологи объясняют так: это жажда наказать его за оплошность. Однако часто это желание переходит любые гуманные границы. И мы слышим сообщения об истязаниях кошек и собак, но и в этих случаях главные их герои оправдываются, говоря, что это всего лишь ради забавы или совершенно случайно. Однако специалисты утверждают, что в этот момент людьми правит исключительно чувство ненависти ко всему живому, а значит, если рядом окажется кто-то младше и слабее, под горячую руку может попасть и он.

За жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе РФ существует статья 245. Причем наказание грозит граждан в возрасте от 16 лет.

«Ответственность предусмотрена за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли или страданий, а также из хулиганских или корыстных побуждений. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 80 тысяч рублей или лишения свободы на срок до трех лет, по части второй — от трех до пяти», — сказал заместитель начальник отдела УМВД России по Пензенской области Владислав Листков.

Если вы стали свидетелями издевательств над животными, причинения им боли, которое впоследствии привело к гибели или увечьям, представители регионального УМВД просят сообщать в органы внутренних дел любыми доступными способами, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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