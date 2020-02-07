В Засечном состоится день зимних видов спорта (видео)

В Пензенской области 8 февраля отметят День зимних видов спорта (0+). Жителей региона ждут десятки различных площадок. Они смогут сыграть в хоккей в валенках, прокатиться на лыжах, провести регбийный матч на снегу. Центральным местом празднования станет село Засечное.

Пензенский регион вошел в десятку обладателей гранта на проведение соревнований в рамках программы «Олимпийская страна». Мини-состязания и флешмобы пройдут в каждом районе области.

«8 февраля становимся одной из центральных площадок проведения дня зимних видов спорта в РФ. Мы впервые получили такой грант, их было несколько, поэтому у нас есть все для того, чтобы провести день зимних видов спорта на высоком уровне с привлечением большого количества жителей региона», — сказал президент олимпийского совета Пензенской области Григорий Кабельский.

В России День зимних видов спорта отмечают с 2015 года в первые выходные после 7 февраля. Для нашей страны — дата символичная. В этот день шесть лет назад пламя олимпийского огня озарило Сочи. Главной площадкой масштабной акции станет Город Спутник. Скучно не будет ни детям, ни взрослым. Организаторы подготовили максимально разностороннюю программу: регби на снегу, хоккей в валенках, шорт-трек, рыболовный спорт, велогонка на снегу, веселый биатлон, гонки на тюбингах и многое другое.

«Здесь мы делаем упор не на профессиональных спортсменов, а на любителей, чтобы привлечь людей, чтобы они попробовали что-то новое для себя, потом начали этим в дальнейшем заниматься», — рассказал директор студенческого спортивного клуба ПГУ «Беркут» Максим Лазарев.

В завершении праздника состоится вечерняя дискотека на льду и розыгрыш спортинвентаря. Каждый участник состязаний получит фирменный сувенир и подарки. Старт масштабного праздника в Засечном — в 12 часов 8 февраля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.