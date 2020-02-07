В ККЗ «Пенза» торжественно отметили 25-летие «Союза пенсионеров России» (видео)

В Пензе отметили 25-летие образования «Союза пенсионеров России». Общественная организация была создана в 1994 году для защиты прав и интересов старшего поколения. На сегодняшний день в региональном отделении союза состоят более 250 тысяч человек. И каждый из них изо дня в день переживает вторую молодость.

Валентина Степанова состоит в региональном отделении «Союза пенсионеров» 14 лет. Признается, в компании единомышленников ощущает себя гораздо моложе, нежели говорят цифры в паспорте. Поначалу вместе с другими пенсионерами занималась только спортом, но со временем заинтересовалась рукоделием. В мастерской она занимается вязанием, вышиванием и мастерит обереги. Искусство делать куклы, которым приписывают магические свойства, передалось ей от мамы.

«Один из оберегов называется травница, он для поддержания здоровья. Хожу за травами и ягодами со специальными мешочками», — рассказала она.

Отпраздновать четвертьвековой юбилей «Союза пенсионеров России» в киноконцертном зале «Пенза» собрались сотни людей, кому за 60. На сегодняшний день в региональном отделении состоит более 250 тысяч человек. Они не сидят по домам, а в полной мере реализуют свой творческий потенциал, делятся своим богатым опытом с подрастающим поколением, находят друзей по интересам, сохраняя молодость и позитивный настрой.

«В Пензенской области много пенсионеров и куда всем деваться? Работы нет, детей всех вырастили, поэтому собрались в 1994 году на площади, потому что четыре месяца не давали пенсию», — сказала председатель пензенского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Екатерина Баннова.

Со сцены киноконцертного зала в адрес виновников торжества прозвучало немало поздравлений и слов благодарности. Обращаясь к собравшимся, председатель регионального парламента Валерий Лидин отметил, что деятельность областного отделения «Союза пенсионеров России» по праву называют в стране самой продуктивной.

«Вы являетесь примером для молодежи, в рамках патриотического воспитания. У вас надо учиться, как сегодня дорожить своим здоровьем», — отметил он.

Перед началом праздничного концерта наиболее активных пенсионеров региона наградили грамотами, благодарностями и памятными подарками, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.