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В Пензе будут внедрять интеллектуальную транспортную систему

7 февраля в 09:08 48 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу по вопросам внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Как сообщает пресс-центр облправительства, внедрение ИТС позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, снизить количество аварий и пробок, сокращать время в пути и экономить топливо. Кроме того, с помощью этой системы можно следить за погодой и информировать водителей о неблагоприятных метеоусловиях.

«Есть решение правительства Российской федерации во исполнение решения президента нашей страны о выделении средств на внедрение в регионах интеллектуальной транспортной системы (ИТС)», — рассказал глава региона в ходе совещания с представителями компании-разработчика проекта.

По словам губернатора, вопрос обеспечения безопасности дорожного движения актуален для области.

«Количество транспортных средств на территории региона с каждым годом увеличивается, растет и нагрузка на дороги. Много стало заторов, особенно в конце рабочей недели, в выходные и праздничные дни, в часы пик, когда люди возвращаются с работы домой. На реализацию государство выделяет финансовые средства, и они должны быть направлены на решение проблемы транспортной безопасности, в первую очередь, снижение случаев травмирования и гибели людей на дорогах», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что система регулирования движения, действующая в настоящее время, нуждается в обновлении, и подчеркнул целесообразность внедрения ИТС на территории города. В связи с этим глава региона поручил создать рабочую группу по подготовке к реализации проекта «Развитие интеллектуальной транспортной системы Пензенской области».

«Время меняется, во многих сферах деятельности идет переход на цифровые технологии, которые уже прочно вошли в нашу жизнь, и мы должны их использовать для улучшения качества жизни наших граждан», — сообщил глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/214205/

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