В Спутнике уже скоро стартуют продажи ЖК «Созвездие»

Уже скоро «Термодом» объявит о старте продаж квартир в первом доме жилого комплекса «Созвездие». Он строится в Городе Спутнике. 17-ти и 25-этажные дома станут новым лицом молодого и развивающегося микрорайона.

Новый ЖК — это стильные высотки в сдержанных бело-бежевых тонах с солидным темно-бордовым стилобатом и единым входом в жилой комплекс, 35 тысяч квадратных метров парковки на уровне первого этажа, над которой — закрытый благоустроенный двор со спортивными и детскими площадками.

На первых этажах комплекса спроектированы места для бизнеса: офисные помещения, магазины и кафе. Это даст возможность жителям получать услуги и покупать товары, не тратя при этом времени на дорогу. Всё, что вам нужно каждый день, — можно купить здесь.

Все дома строятся по монолитно-каркасной технологии, это позволяет создавать разнообразные планировки, которые порадуют для любого покупателя.

Три верхних этажа будут полностью стеклянными от пола до потолка, поэтому из любой точки квартиры жители смогут наслаждаться прекрасными видами на набережную, фонтанный комплекс, озеро, тропу здоровья и сосновый лес за Сурой.

К тому же специалисты оборудуют светлые входные группы на уровне земли. Это создает естественный комфорт: безбарьерный и безопасный вход и выход из подъезда. Также сотрудники компании постарались сделать внутреннее оформление жилого комплекса максимально атмосферным.

Прямо сейчас можно оставить предварительную заявку в офисах «Термодома», чтобы затем стать счастливым обладателем квартиры в новом ЖК «Созвездие» в Спутнике.

Застройщик ЖК «Созвездие» (этап 1) — ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на сайте www.sozvezdie.me. Офисы продаж холдинга «Термодом» расположены на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Телефон 28−28−20.