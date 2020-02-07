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Пензенцам на форумах рассказывают о мерах поддержки семей с детьми

7 февраля в 09:27 176 просмотров

В Пензе запланированы несколько форумов с участием семей с детьми, беременных женщин, молодежи. На встречах им расскажут о мерах поддержки, которые были озвучены в послании президента.

Несколько мероприятий уже состоялось. Так, 5 февраля в доме культуры «Дружба» прошла встреча с жителями Заречного. 6 числа — в школе № 68 в Пензе.

Горожанам рассказали о пособиях и выплатах для семей с детьми, о правилах предоставления материнского капитала и других видах поддержки, сообщили в пресс-центре облправительства.

Ближайшие форумы (0+) пройдут:

7 февраля в 11:00 в Межпоселенчеинском районном доме культуры Камешкирского района. Телефон для справок: 8 (8414) 52-17-30.

10 февраля в 11:00 в Межпоселенченском районном доме культуры Сосновоборского района. Телефон для справок: 8 (8416) 82-14-85.

10 февраля в 13:50 в Пензенском государственном университете. Телефон для справок: 8 (8412) 54-38-33.


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