Пензенцам на форумах рассказывают о мерах поддержки семей с детьми

Несколько мероприятий уже состоялось. Так, 5 февраля в доме культуры «Дружба» прошла встреча с жителями Заречного. 6 числа — в школе № 68 в Пензе.
Горожанам рассказали о пособиях и выплатах для семей с детьми, о правилах предоставления материнского капитала и других видах поддержки, сообщили в пресс-центре облправительства.
Ближайшие форумы (0+) пройдут:
7 февраля в 11:00 в Межпоселенчеинском районном доме культуры Камешкирского района. Телефон для справок:
10 февраля в 11:00 в Межпоселенченском районном доме культуры Сосновоборского района. Телефон для справок:
10 февраля в 13:50 в Пензенском государственном университете. Телефон для справок: