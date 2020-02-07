Росавтодор оценил ущерб российским дорогам от перегруза

По данным Росавтодора, за 10 месяцев прошлого года зафиксирован почти 1 млн нарушителей весогабаритных параметров, что составляет около 18% от общего количества проездов грузового транспорта через автоматизированные пункты весогабаритного контроля.

Общая сумма потенциальных штрафов составила примерно 58 млрд рублей. Отмечается, что официальные штрафы за перегруз для юрлиц достигают в настоящее время 500 тыс. рублей. Однако эксперты считают, что ответственность за перегруз должна лежать не только на перевозчиках, но и на владельцах товара.