Празднование 81-летия Пензенской области
Пензенские дома, не признанные аварийными, будут возвращать в программу капремонта
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Как будет проходить в Пензе «Лыжня России». Схема и программа
Наши новости
Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу
Путин отметил повышение уровня разработок молодых ученых
Президент поручил избавиться от вузов-пустышек в стране
В России изменят порядок медосвидетельствования водителей
Некоторые приложения для Android оказались опасными
Половина россиян хочет найти подработку
ФАС предложила отменить регулирование тарифов в аэропортах
В России на 25% подорожает жилье
Путин пригрозил пытающимся нажиться на коронавирусе владельцам аптек
Ученые раскрыли секрет легкого пробуждения

Росавтодор оценил ущерб российским дорогам от перегруза

7 февраля в 09:34 166 просмотров

Ежегодный ущерб федеральным трассам от нагруженных сверх нормы фур исчисляется десятками миллиардов рублей, сообщают «Известия».

По данным Росавтодора, за 10 месяцев прошлого года зафиксирован почти 1 млн нарушителей весогабаритных параметров, что составляет около 18% от общего количества проездов грузового транспорта через автоматизированные пункты весогабаритного контроля.

Общая сумма потенциальных штрафов составила примерно 58 млрд рублей. Отмечается, что официальные штрафы за перегруз для юрлиц достигают в настоящее время 500 тыс. рублей. Однако эксперты считают, что ответственность за перегруз должна лежать не только на перевозчиках, но и на владельцах товара.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...