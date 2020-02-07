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Центр встал. На ул. Кирова притерлись два автобуса

7 февраля в 09:58 166 просмотров

В Пензе на улице Кирова утром 7 февраля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что автобусы столкнулись примерно в 8:50 напротив дома № 24А.

«В сторону Центрального рынка полностью перекрыто движение. Объезжаем по встречной полосе. Пробка — просто гигантская, от улицы Лермонтова», — добавил автор поста.

Официальной информации нет.

Инспекторы просят пензенцев управлять авто внимательно. Они настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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