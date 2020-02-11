Бег на улице зимой. Советы для пензенцев от врача и тренеров

Бег зимой — занятие для сильных духом и телом. Как правильно заниматься этим видом спорта в холодное время года, рассказали пензенцам тренеры и врач.

Корреспондент Светлана Хромова побеседовала с двумя пензенскими тренерами и узнала, какие советы они дают по бегу зимой.

Сертифицированный тренер групповых аэробно-силовых тренировок Лилия Грачева

— Лиля, расскажи, можно ли бегать зимой на улице?

— Конечно, можно. Хочу отметить, что температура для бега должна быть комфортной — не ниже минус 10−12 градусов. Если температура ниже, то обязательно следует надевать повязку и шарф, чтобы избежать зажимов в легких. Я не рекомендую бегать при ветре и снеге.

— А, в целом, как следует одеваться бегуну?

— Рекомендую надевать термобелье, поверх него — штаны, куртку. Не забываем о шапке, варежках или перчатках и шарфе. Что касательно обуви, она должна быть с нескользящей подошвой и с амортизированной подушкой.

— Бег зимой на улице — занятие для упорных людей. Но есть и другие варианты, например, беговая дорожка. Что бы ты выбрала?

— Дорожка, конечно, вариант неплохой. Каждый ищет то, что ему по душе. Я бы выбрала бег на улице. Свежий воздух полезен и для тела, и для духа.

— Можешь дать рекомендации для того, чтобы правильно рассчитать интервальную тренировку?

— Все зависит от сил и подготовки. Если человек подготовлен, то я рекомендую бежать 6−7 минут в быстром темпе и 2−3 минуты — в медленном. Если подготовка базовая, то бежать следует в ровном темпе, то есть 2−3 минуты быстро и 2−3 минуты медленно. Если и так тяжело, то медленный бег следует поменять на марш.

— Лиля, есть ли у тебя любимые места для бега?

— Да, я выбираюсь на пробежку зимой и очень люблю бегать в Олимпийском парке [сейчас он называется «Комсомольский"]. Там очень удобная тропинка для бегунов.

Мастер спорта по пауэрлифтингу , сертифицированный персональный тренер Роман Киселев

— Рома, с каких дистанций следует начать бегать зимой и при какой температуре будет комфортно заниматься?

— В любое время года, прежде чем начать бегать, нужно хорошенько разогреть мышцы и суставы. Для этого делаем небольшую общую разминку и, по возможности, - растяжку. Начинаем с шага, затем шаг переходит на легкий бег, и только потом уже бежим с выбранным темпом. Темп следует выбирать от уровня тренированности, таким образом, чтобы пульс не превышал 130 ударов в минуту. В противном случае, будет большая нагрузка на сердце.

Новичкам лучше начинать бегать небольшими интервалами, допустим, 3 минуты — бег, 3 минуты — шаг; постепенно увеличивая (с каждой тренировкой). Зимой не следует выходить на пробежку, если на улице ниже минус 15 градусов. Так как поток вдыхаемого холодного воздуха при беге очень большой, можно простудиться или, хуже того, получить воспаление легких.

По поводу одежды соглашусь с Лилей — для бега зимой нужно одеваться слоями: термобелье, кофта, которая спасет от холода, непродуваемая куртка. Не забываем про ноги, то же самое: термобелье, непродуваемые удобные штаны. Обувь должна быть утепленной, с нескользкой подошвой, желательно, из нейлона. Куртку зимой при беге расстегивать нельзя, даже если очень жарко — это может привести к переохлаждению.

— В каких местах в Пензе лучшего всего бегать зимой?

— Лучше всего бегать в парках и на стадионах, там безопаснее всего. Зимой я бегаю редко, а, в целом, мое любимое место для бега — Олимпийская аллея.

Какие рекомендации дают врачи по поводу зимнего бега , ответила главный внештатный специалист по спортивной медицине Юлия Смирнова*.

«Бег, так же как и плавание, относится к аэробным физическим нагрузкам. При занятиях бегом не требуются особые знания по технике. Регулярный оздоровительный бег влияет практически на все факторы риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но бег относится к интенсивным физическим нагрузкам. Поэтому заниматься им рекомендуется пациентам первой группы здоровья (практически здоровым людям).

Принципиальной разницы между бегом на улице или на беговой дорожке нет. Задействованы одни и те же группы мышц, имеется выраженный тренирующий эффект на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. При беге особенно нагружаются голеностопный, коленный и тазобедренный суставы.

Но на беговой дорожке все-таки легче обеспечить постоянство условий, удобнее дозировать нагрузку. Бег на улице — это и неровная беговая поверхность, определенное сопротивление воздуха. Но именно эти факторы способствуют тренировке координации и вестибулярного аппарата.

Однозначно, бег на улице — физическая нагрузка с большим усилием, чем в тренажерном зале. И нельзя забывать об основных принципах при занятии физической активностью. Только тогда она принесет ожидаемый оздоравливающий эффект».

* - материал подготовлен при поддержке Пензенского областного центра медицинской профилактики.