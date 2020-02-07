Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

Сейчас система только разрабатывается и действует в пилотном режиме в нескольких регионах: Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Новосибирская область и Крым. В нее уже включены более 20 заболеваний, в том числе краснуха, туберкулез, ветряная оспа, гепатиты и др.
Система позволит контролировать уровень сопротивляемости россиян инфекциям, скорректировать Национальный календарь профилактических прививок, а также уточнить сроки и географию охвата вакцинацией.
Отмечается, что включение в нее 2019-nCoV позволит выяснить, есть ли у населения коллективный иммунитет к новому коронавирусу.
Обычно у добровольцев разных возрастов берут анализы крови и определяют, антитела или антигены к каким заболеваниям содержатся в сыворотке. Внедрение мониторинга планируют завершить во второй половине 2020 года. По словам завлабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в подразделении НИЦ им.