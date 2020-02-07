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Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

7 февраля в 10:14 118 просмотров

В систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био» могут включить коронавирус, рассказали «Известиям» в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Сейчас система только разрабатывается и действует в пилотном режиме в нескольких регионах: Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Новосибирская область и Крым. В нее уже включены более 20 заболеваний, в том числе краснуха, туберкулез, ветряная оспа, гепатиты и др.

Система позволит контролировать уровень сопротивляемости россиян инфекциям, скорректировать Национальный календарь профилактических прививок, а также уточнить сроки и географию охвата вакцинацией.

Отмечается, что включение в нее 2019-nCoV позволит выяснить, есть ли у населения коллективный иммунитет к новому коронавирусу.

Обычно у добровольцев разных возрастов берут анализы крови и определяют, антитела или антигены к каким заболеваниям содержатся в сыворотке. Внедрение мониторинга планируют завершить во второй половине 2020 года. По словам завлабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в подразделении НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Владимира Гущина, 2019-nCoV — новый вирус, и иммунитета у россиян быть не может. Однако важно понять, как иммунитет реагирует на вирус и спланировать защиту населения.


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