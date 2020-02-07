Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

В систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био» могут включить коронавирус, рассказали « Известиям » в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи .

Сейчас система только разрабатывается и действует в пилотном режиме в нескольких регионах: Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Новосибирская область и Крым. В нее уже включены более 20 заболеваний, в том числе краснуха, туберкулез, ветряная оспа, гепатиты и др.

Система позволит контролировать уровень сопротивляемости россиян инфекциям, скорректировать Национальный календарь профилактических прививок, а также уточнить сроки и географию охвата вакцинацией.

Отмечается, что включение в нее 2019-nCoV позволит выяснить, есть ли у населения коллективный иммунитет к новому коронавирусу.