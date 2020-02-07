Олег Мельниченко отчитался перед пензенскими депутатами о работе в Совете Федерации

7 февраля на сессии Законодательного Собрания Пензенской области член СовФеда Федерального Собрания РФ Олег Мельниченко выступил перед депутатами с отчетом о работе за 2018 и 2019 годы.

«В марте будет середина срока моего пребывания в СовФеде от Пензенской области. Отмечу приоритетные направления деятельности. Я выступил в качестве автора либо соавтора 14 законодательных актов, из которых при моем участии прошли все стадии законодательного процесса и были подписаны президентом РФ девять. Значимым стал федеральный закон, которым был введен новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Считаю, что это должно способствовать улучшению финансового положения в населенных пунктах. В целях решения проблемы обманутых дольщиков с моим участием был разработан закон, предусматривающий создание фонда защиты прав дольщиков в субъектах РФ, в Пензенской области он создан, средства туда уже поступили. Если не ошибаюсь, 12 домов требуют достройки, на это будут выделяться деньги», — рассказал Олег Мельниченко.

Всего за два года под его председательством было подготовлено и проведено 50 заседаний комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на них было рассмотрено 1136 вопросов (580 вопросов — в 2018 году и 556 вопросов — в 2019-м).

В частности, за прошлый год были рассмотрены один федеральный конституционный закон, 106 федеральных законов, 100 проектов федеральных законов, принятых Госдумой в первом чтении, и 283 проекта федеральных законов, рассмотренных Советом Госдумы.

Всего, в соответствии с медиарейтингом, за 2019 год было зафиксировано 1872 сообщения с упоминанием Олега Мельниченко в региональных источниках, в федеральных — 1797, в зарубежных — 131.

Напомним, Олег Мельниченко был избран членом Совета Федерации РФ от ЗакСобрания Пензенской области в сентябре 2017 года.