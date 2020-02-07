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На удостоверения для многодетных пензенских семей потратят почти 2 млн руб

7 февраля в 11:05 214 просмотров

7 февраля депутаты Законодательного Собрания рассмотрели проект закона, касающийся введения в регионе удостоверения «Многодетная семья Пензенской области».

Проект представил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан. Он предложил ввести соответствующее удостоверение и наделить органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по приему заявлений и документов, a также по выдаче удостоверений пензенским многодетным семьям.

В настоящее время в регионе проживают 9262 таких семьи. На изготовление одного бланка с вкладышем для удостоверения потребуется 40 рублей, на изготовление в 2020 году 10 тысяч таких бланков потребуется 400 тысяч рублей. Стоимость трудозатрат по приему документов, оформлению (продлению) удостоверений, a также выдаче и вводу информации в базу данных — 170 руб. на одно удостоверение. Таким образом, затраты составят 1 млн 574,5 тыс. руб.

«Общий объем необходимых денежных средств областного бюджета на реализацию законопроекта в 2020 году составит 1 974,5 тыс. руб», — сообщил министр.

В 2021 году на изготовление удостоверений и исполнение полномочий, связанных c их выдачей, потребуется 416,1 тыс. руб., добавил он.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.


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