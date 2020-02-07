В Грабово пьяный дебошир сдавил шею полицейскому

В Бессоновском районе Пензенской области осудили 50-летнего мужчину, который применил насилие к полицейскому.

По данным следствия, утром 23 ноября пьяный житель Грабово пришел в магазин. Он требовал у продавца дать ему алкоголь в долг, при этом вел себя агрессивно. Сотрудники сообщили об этом в дежурную часть.

По вызову прибыл участковый, он доставил сельчанина в больницу, чтобы там он прошел медосвидетельствование.

«Мужчина, находясь в коридоре приемного покоя, начал громко кричать, выражаться нецензурной бранью. Участковый потребовал прекратить это. В ответ злоумышленник схватил полицейского за шею и начал сдавливать ее рукой. Упав в ходе борьбы на пол, мужчина продолжил сдавливать руками шею участкового», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

За данное преступление мужчине назначили наказание — 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.