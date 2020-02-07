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В Пензенской области ссора пастухов закончилась убийством

7 февраля в 11:00 184 просмотра

В Пензенской области вынесли приговор 39-летнему жителю Беково, который убил напарника.

Установлено, что вечером 16 октября два пастуха находились в сторожевом вагончике крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного недалеко от села Дубасово. Мужчины поссорились, 39-летний схватил нож и несколько раз вонзил его в шею 33-летнему напарнику.

«В судебном заседании сельчанин свою вину признал, но из-за чего произошла ссора, вспомнить не смог, так как был в момент совершения преступления сильно пьян», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По решению суда, ближайшие восемь лет пастух должен провести в колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.


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