Премьер-министр назвал новые штрафы непосильными для водителей

«Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — считает Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что при решении подобных вопросов нужно учитывать, в первую очередь, платежеспособность граждан, «а не идти по самому простому пути».

Напомним, в России планируют увеличить штрафы за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку покинуть место аварии. Помимо этого, увеличится штраф за перевозку детей без автокресел.

Предполагается, что нововведения вступят в силу 1 января 2021 года.