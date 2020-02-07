В Пензенской области стало на 60% меньше изнасилований и на треть меньше грабежей

Начальник регионального управления МВД Сергей Щеткин на сессии ЗакСобрания рассказал депутатам о деятельности полиции за 2019 год и об оперативной обстановке в Пензенской области.

«Мы смогли сохранить контроль за оперативной обстановкой в регионе. Уровень преступности в регионе по-прежнему в полтора раза ниже общероссийского. Значимыми общественно-политическими событиями станут выборы губернатора Пензенской области и празднование 75-летия Победы, пристальное внимание будет уделено безопасности проведения спортивных мероприятий», — отметил он.

По итогам прошлого года в Пензенской области, по словам Сергея Щеткина, на 0,7% выросло число зарегистрированных преступлений, всего их зафиксировано 12923. На 5% снизилось количество преступлений, на 15,8% стало меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 60% меньше изнасилований (12), на 31,8% меньше разбоев (15), на 36% меньше грабежей (162), на 0,4% меньше краж (4331).

«Общий уровень преступности на 100 тысяч населения в Пензенской

области является одним из самых низких в ПФО и составляет 980,4 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких составов — 248,5», — сообщил начальник управления.

При этом стало больше мошенничеств (+23,3%, 1 672), вымогательств (+47,8%, 34), автоугонов (+8,7%, 100), преступлений в сфере незаконного оборота оружия (+3,8%, 165), с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (+34,1%, 59).

Снизилось число преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-6,8%, 3 265), а совершенных несовершеннолетними стало больше (+4,4%, 235).

Всего в Пензенской области преступления совершили 7430 человек, среди них несовершеннолетних — 203, учащихся и студентов — 287, женщин — 1077. Основную массу правонарушителей составляют лица без постоянного источника доходов — 65,5%.

По итогам 2019 года количество раскрытых преступлений увеличилось на 3,9% (8 144), в том числе раскрытых сотрудниками ОВД — на 3,3% (7 217). Раскрываемость в Пензенской области составила 63,5%, это на 10% больше, чем в среднем по России.

Не было допущено террористических и экстремистских акций, фактов изготовления экстремистской литературы религиозными организациями, добавил Сергей Щеткин.

Также было пресечено свыше 1100 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, перекрыто 15 межрегионльных каналов поставки запрещенных веществ в Пензенскую область.