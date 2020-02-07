Пензенские депутаты поддержали принятый Госдумой проект о звании «Город трудовой доблести»

Проект федерального закона, принятый Госдумой в первом чтении, представил председатель регионального ЗакСобрания региона Валерий Лидин. Он предложил поддержать его, депутаты единогласно проголосовали «за» законопроект.

Напомним, 19 декабря депутаты парламента Пензенской области рассмотрели проект федерального закона, на тот момент внесенный в Госдуму, о почетном звании «Город трудовой доблести». Его представлял губернатор Иван Белозерцев.

«Вы знаете, что 13 декабря президент Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о почетном звании «Город трудовой доблести», чтобы увековечить великий подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Этот закон позволит установить правовые основы присвоения городам звания. Я лично и правительство области поддерживаем этот законопроект, прошу депутатов также поддержать его. Вы знаете, что до Великой Отечественной войны в Пензе действовали всего два крупных военнопромышленных предприятия. В военное время Пензенская область стала крупнейшим пунктом промышленной эвакуации, десятки предприятий были эвакуированы с людьми, которые обеспечивали фронт всем необходимым, выпускали снаряды, патроны, боеприпасы. Заводы были к нам эвакуированы из многих регионов РФ. Огромную помощь оказали и труженики сельского хозяйства.

У нашего региона и Пензы есть все основания подготовить документы, направить их в случае принятия федерального закона. Думаю, что мы тоже можем рассчитывать на присвоение городу такого звания», — сказал тогда глава региона.

Решение было также поддержано депутатами единогласно.