Празднование 81-летия Пензенской области
Пензенские дома, не признанные аварийными, будут возвращать в программу капремонта
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Как будет проходить в Пензе «Лыжня России». Схема и программа
Наши новости
Депутаты отпустили Кузахметова с поста пензенского бизнес-омбудсмена
Счетная палата назвала непрозрачными совместные закупки для пензенских медучреждений
Пензенские депутаты поддержали принятый Госдумой проект о звании «Город трудовой доблести»
На удостоверения для многодетных пензенских семей потратят почти 2 млн руб
Олег Мельниченко отчитался перед пензенскими депутатами о работе в Совете Федерации
Пензенцам на форумах рассказывают о мерах поддержки семей с детьми
В Спутнике уже скоро стартуют продажи ЖК «Созвездие»
В Пензе будут внедрять интеллектуальную транспортную систему
#Пензаменяется. Лузгин рассказал, как преобразится город в 2020 году
Пензенские депутаты рассмотрят вопрос о назначении 5 мировых судей

Начальник пензенской полиции рассказал о борьбе с употреблением снюсов в школах

7 февраля в 11:42 158 просмотров

Начальник регионального управления МВД Сергей Щеткин на сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассказал о работе, которую ведомство проводит в образовательных учреждениях по борьбе с употреблением снюсов.

Вопрос озвучила депутат Ольга Чистякова. Сергей Щеткин поблагодарил Законодательное Собрание за оперативное принятие закона о запрете продажи снюсов несовершеннолетним.

«Все было сделано, осталось придерживаться закона. В конце 2019 года мы провели 30 проверок в торговых точках, реализующих данный продукт. Сейчас мы взаимодействуем с минобром, ведется работа по всем учреждениям образования. Там, где появляется какая-либо информация о распространении снюсов, проводим сразу проверку. В интернете также выявляем сайты, пропагандирующие эти смеси. Также в плановом порядке проверяем торговые точки. В текущем году их уже провели 90. Но ни одного нарушения еще не выявили», — рассказал начальник управления.

Напомним, о фактах продажи и распространения никотиносодержащего вещества можно рассказать, позвонив по номеру 56−33−08. Сообщения принимаются с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...