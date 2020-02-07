На ул. Свердлова внедорожник впечатал иномарку в дерево

Пензенец сообщил в Сети об аварии, которая произошла на улице Свердлова днем 7 февраля.

Мужчина запостил фото с места происшествия в группе соцстети «ВКонтакте». Он написал, что инцидент произошел примерно в 10 часов.

Судя по снимку, внедорожник врезался в бок кроссовера, прижав его к дереву. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной муть увеличивается.