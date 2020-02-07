Депутаты отпустили Кузахметова с поста пензенского бизнес-омбудсмена

На сессии Законодательного Собрания Пензенской области было принято решение о сложении полномочий Каримом Кузахметовым, депутаты поблагодарили его за проделанную работу в должности бизнес-омбудсмена. За добросовестное исполнение обязанностей председатель областного парламента Валерий Лидин вручил ему почетную грамоту Законодательного Собрания.

«Хочу поблагодарить вас за честное, добросовестное отношение к обязанностями, грамотное отстаивание прав предпринимателей. Желаю успехов на новом поприще в Москве. Уверен, мы еще услышим лестные отзывы о вашей работе уже на федеральном уровне», — отметил спикер ЗакСобра.

Карим Кузахметов признался, что для него работа в должности бизнес-омбудсмена стала образом жизни.

«Я всегда старался следовать букве закона, руководствовался тем, что подсказывала совесть. Благодарю всех, кто принимал участие в создании института уполномоченных в регионе. Всех благодарю, буду с теплотой вспоминать эти несколько лет», — сказал он.

Напомним, ранее Карим Кузахметов рассказал о том, где он продолжит свою трудовую деятельность.