Счетная палата назвала непрозрачными совместные закупки для пензенских медучреждений

Председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров 7 февраля на сессии ЗакСобра рассказал об итогах проверки проведения совместной закупки по оказанию услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств.

Закупку провели в 2014 году. Услуги были рассчитаны до 2017 года. Они предоставлялись 44 учреждениям здравоохранения. Повторная закупка произошла в 2017-ом.

«В совместной закупке на три года участвовало 38 учреждений, организатор проведения совместного конкурса — ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики». B ходе контрольного мероприятия было отмечено, что организация и проведение данных совместных закупок характеризовались наличием необоснованных дополнительных требований к закупаемым услугам, отсутствием прозрачности торгов, экономически необоснованной стоимостью услуги, что не способствовало конкурентной борьбе и в итоге не привело к экономии государственных средств», — сообщил Макаров.

Заявка оба раза подавалась только от одного участника — от ОАО «Фармация». С организацией заключили контракт по начальной, максимальной, цене.

«B 2014 году цена трехлетнего контракта составила 429,5 млн рублей, в 2017 году — 302,2 млн рублей. При этом стоимость услуги не изменилась. Проверки в четырех учреждениях здравоохранения показали, что все контракты, заключенные на период 2015—2017 годов, исполнены не в полном объеме и расторгнуты по соглашению сторон. Сумма исполненных обязательств по каждому контракту не превысила 63% от суммы первоначального контракта, реальный объем поставок лекарственных препаратов c условиями хранения оказался в два раза меньше запланированного, что свидетельствует o некачественном планировании поставок лекарственных препаратов на сторонний склад.

По ряду препаратов хранение осуществлялось всего от 1 до 7 дней. В трех из четырех учреждений условие контракта, устанавливающего период доставки (не реже одного раза в неделю), не выполнялось», — отмечается в докладе, размещенном на сайте Законодательного Собрания.

По словам Михаила Макарова, в целом, система совместных закупок сейчас анализируется в стране. Эксперты должны определить ее эффективность и перспективы.