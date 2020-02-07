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Владимир Путин поручил ликвидировать вузы-«пустышки»

7 февраля в 13:02 106 просмотров

Президент России Владимир Путин сообщил, что нужно убрать в стране вузы-«пустышки». Об этом он сказал на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-«пустышки», таких еще достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор», — сказал Владимир Путин.

Он пояснил, что потенциал вузов и научных институтов нужно консолидировать. В случае, когда у этого есть основания, нужно их объединять. Но делать это нужно не механически, а повышая престиж и статус образования и научной деятельности, сообщает Life.ru.

Владимир Путин попросил правительство принять меры для модернизации системы образования в регионах. И делать это нужно, в том числе за счет реальных позитивных изменений в жизни граждан.


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