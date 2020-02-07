В Пензе машины забились под Бригадирский мост

В Пензе под Бригадирским мостом днем 7 февраля произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что машины столкнулись примерно в 12:30.

«Бодрое стоялово», — пошутил автор поста.

Судя по фото, столкнулись фура и две легковушки. В комментариях пользователи предположили, что одна из машин решила пойти на обгон, но ей не удалось этого сделать.

«Выглядит жутко», — написал Александр.

«Я так понял часа два еще там не проехать?» — спросил Андрей.

Насколько большая пробка и пострадал ли кто-то в результате аварии — неизвестно. Официальной информации о ДТП нет.

Инспекторы просят пензенцев быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения и рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос.