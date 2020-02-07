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Во главе аппарата правительства Пензенской области будет стоять вице-губернатор

7 февраля в 13:46 58 просмотров

Замруководителя аппарата — начальник правового управления правительства Сергей Сластных на сессии Законодательного Собрания Пензенской области 7 февраля представил два законопроекта, связанных с введением должности вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства в перечень государственных должностей региона.

Сергей Сластных предложил внести изменения в Устав области и отдельные законы. По его словам, это не потребует расходов из бюджета региона. Депутаты единогласно поддержали предложение начальника правового управления.

Таким образом, правительство Пензенской области теперь имеет следующую структуру: вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства, председатель правительства, его первые замы, зампреды и кабинет министров.

Отметим, что в настоящее время Лариса Рябихина занимает должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области — первого зампреда правительства.


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