Во главе аппарата правительства Пензенской области будет стоять вице-губернатор

Сергей Сластных предложил внести изменения в Устав области и отдельные законы. По его словам, это не потребует расходов из бюджета региона. Депутаты единогласно поддержали предложение начальника правового управления.
Таким образом, правительство Пензенской области теперь имеет следующую структуру: вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства, председатель правительства, его первые замы, зампреды и кабинет министров.
Отметим, что в настоящее время Лариса Рябихина занимает должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области — первого зампреда правительства.