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В России из-за теплой зимы могут исчезнуть комары

7 февраля в 14:14 144 просмотра

Аномально теплая зима может уничтожить комаров в России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия». Однако из-за этого могут пострадать рыбы.

Как рассказал директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, во время теплой зимы комары просыпаются, а еды у них никакой нет. Поэтому они быстро погибают. Личинками комаров питаются некоторые виды рыб. В основном, мотылем питаются мальки.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — сказал эксперт.

Он добавил, что снижение количества рыбы в реках и озерах проявится не сразу, а года через три. Кроме того, теплая зима уничтожит икру: воды будет мало, икра, отложенная на водных растениях, погибнет. Там, где рыбы в принципе не много, это будет не очень заметно. А вот на Волге гибель рыбного потомства станет настоящей катастрофой.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D0%BA-719613/

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