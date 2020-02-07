В России из-за теплой зимы могут исчезнуть комары

Аномально теплая зима может уничтожить комаров в России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на « Известия ». Однако из-за этого могут пострадать рыбы.

Как рассказал директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, во время теплой зимы комары просыпаются, а еды у них никакой нет. Поэтому они быстро погибают. Личинками комаров питаются некоторые виды рыб. В основном, мотылем питаются мальки.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — сказал эксперт.

Он добавил, что снижение количества рыбы в реках и озерах проявится не сразу, а года через три. Кроме того, теплая зима уничтожит икру: воды будет мало, икра, отложенная на водных растениях, погибнет. Там, где рыбы в принципе не много, это будет не очень заметно. А вот на Волге гибель рыбного потомства станет настоящей катастрофой.