В Пензе выявляют онкозаболевания на ранней стадии

За четыре месяца работы в Пензе центр оказания амбулаторной помощи для онкобольных принял 18000 пациентов. Об этом 7 февраля журналистам рассказал врач-онколог Андрей Горшков. Также он показал, как работает лечебное учреждение.

Центр оказания амбулаторной онкологической помощи работает на базе поликлиники № 14 на улице Стасова. Здесь принимают узкие специалисты: уролог, дерматолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, пульмонолог, кардиолог, а также онкологи. Кроме того, в центре есть дневной стационар.

«На прием к специалистам пациент попадает по записи, а к онкологам — по направлению от врача общей практики или участкового терапевта, если есть подозрение на онкологию. Если диагноз подтверждается, то его направляют в онкологический диспансер, затем — к нам на проведение химиотерапии», — рассказал Андрей Горшков.

Благодаря такой системе работы, рак можно выявить на ранней стадии. По словам специалиста, на 100 пациентов центра приходится 2−3 человека, у которых подтверждается онкология.

В среднем, центр в день посещают 20−25 человек. С момента его открытия, октября 2019 года, через него прошли 18000 пациентов.

Центр оказания амбулаторной онкологической помощи оснащен самым современным оборудованием. Здесь проводят томографию, УЗИ-исследования, ФГС, маммографию и др.

Напомним, центр на базе поликлиники № 14 — первый в области. В 2020 году такой же откроется еще в больнице им. Бурденко. Всего же до 2024-го запланировано десять центров амбулаторной онкологической помощи, из них пять — в Пензе и столько же — в районах региона.

Создание сети амбулаторных онкологических центров является одним из важнейших мероприятий федерального проекта в сфере здравоохранения «Борьба с онкологическими заболеваниями». Их организация нужна для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.