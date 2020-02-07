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Пензенец отсудил у больницы деньги за смерть матери

7 февраля в 14:44 104 просмотра

Пензенец обратился в суд, чтобы взыскать с министерства здравоохранения области и ГБУЗ «Клиническая больница № 5» по 500 тысяч рублей за смерть своей матери.

Мужчина указал, что его маму 20 декабря 2018 года положили в отделение кардиологии больницы № 5. Там она постоянно теряла сознание, ее перевели в реанимацию, но в тот же день женщина скончалась. Пензенец полагал, что именно лечебное учреждение и ненадлежащий контроль за ним минздрава виновны в смерти близкого ему человека.

Экспертиза показала, что персонал отделения кардиологии допустил нарушения правил и стандартов оказания медицинской помощи.

«В частности, отсутствовали записи осмотра пациентки, добровольное согласие на медицинское вмешательство, не проводилось суточное наблюдение за пациенткой врачом-анастезиологом-реаниматологом, не проведено УЗИ сердца, не назначено дообследование, не было консультации сосудистого хирурга, отсутствует коррекция плана обследования и плана лечения женщины», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Представитель больницы не согласился с заявленными требованиями исца, а от минздрава на заседание никто не пришел. Суд назначил провести экспертизу, чтобы проверить качество оказания медпомощи погибшей.

«Согласно заключению при поступлении женщину обследовали не в полном объеме, с нарушениями предусмотренных стандартов и клинических рекомендаций», — отметили в пресс-службе.

По решению суда, с ГБУЗ «Клиническая больница № 5» в пользу сына погибшей взыскали 120 тысяч руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 60 тысяч — возмещение расходов по оплате экспертизы. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.


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