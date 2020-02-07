Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам по 75 тысяч руб

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Текст указа опубликован на сайте Кремля 7 февраля. Согласно документу, единовременную выплату в 75 тысяч рублей получат граждане, которые постоянно проживают на территории Российской федерации, Литвы, Латвии и Эстонии. Деньги они получат в апреле-мае.

Выплаты положены «инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны».

Кроме того, отдельным категориям граждан предусмотрены единовременные выплаты в 50 тысяч рублей.