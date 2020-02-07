В пензенском зоопарке отрепетировали свадьбу альпак

Сотрудники пензенского зоопарка опубликовали на своей страничке в Instagram видео, героями которого стали две альпаки.

«Решили показать вам репетицию главного события февраля — церемонию свадьбы наших альпак», — написали они.

Сама церемония состоится 14 февраля, в День всех влюбленных.

Пока животные разделены друг от друга забором. Но, судя по кадрам, самцу уже не терпится стать ближе к невесте.

Альпаки — это парнокопытные животные семейства верблюжьих. Их разводят в высокогорном поясе Южной Америки. Выращивают альпак для стрижки шерсти, из нее получаются теплые и мягкие одеяла, также изготавливают одежду и предметы для дома.