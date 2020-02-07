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Госжилстойтехинспекция и управляйки начали совместные приемы пензенцев

7 февраля в 15:41 186 просмотров

Управление Госжилстойтехинспекция Пензенской области и управляющие компании начали проводить совместные приемы граждан, которые могут задать вопросы, касающиеся содержания многоквартирных домов.

Первая подобная встреча прошла 6 февраля. Замначальника управления региональной Госжилстойтехинспекции Александр Киндаев и директор управляющей компании ООО «Надежда-6» ответили на вопросы жителей Терновки.

«Обращения касались размещения оборудования провайдеров сотовой связи на крыше многоквартирного дома без согласования с общим собранием собственников и управляющей компанией, парковки личного транспорта у входных групп подъездов и на газоне, состояния канализационных колодцев, оплаты за ТКО, а также низкого давления холодного водоснабжения в часы водоразбора», — сообщили в пресс-центре облправительства.

По некоторым вопросам решения нашлись сразу, по ряду обращений Госжилстойтехинспекция проведет проверку и примет меры.

Подобные совместные приемы граждан будут проводиться до середины апреля 2020 года.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zhkkh/214389/

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