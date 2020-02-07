Пензенец пожаловался на плохое состояние дороги до с. Нечаевка

Пользователь обратился в Сети к губернатору Пензенской области с просьбой решить вопрос, касающийся состояния дороги в Мокшанском районе.

«Проблема — в ненадлежащем качестве дорожного покрытия от с. Успенское до с. Нечаевка Мокшанского района. По этой дороге ежедневно привозят детей в нечаевскую школу. Зимой — плохое обслуживание, не обрабатывается дорога противогололедными средствами. Так и до трагедии не далеко. Обратите внимание и помогите в решении данного вопроса», — написал мужчина в группе Пензенской области соцсети «ВКонтакте».

Официальный представитель администрации Мокшанского района Юлия Новокрещенова ответила пользователю.

«Администрацией Мокшанского района направлено письмо в адрес ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» о необходимости обеспечения качественного обслуживания автомобильной дороги в зимний период. Также, по информации управления, мероприятия по ремонту данной автомобильной дороги включены в план работ на 2021 год», — сообщила она.

Напомним, 10 февраля на официальной странице Пензенской области соцсети «ВКонтакте» состоится прямой эфир (0+) с губернатором Иваном Белозерцевым. Свои вопросы пользователи оставляют уже сейчас.