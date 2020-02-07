Пензенец сознался в краже драгоценностей у возлюбленной

33-летняя жительница Пензы лишилась золотых украшений. Для поиска злоумышленника она обратилась в полицию.

Пензячка написала заявление, в котором указала, что некто похитил из квартиры на улице Ладожской ее золотые браслет, цепочку, три кольца и две пары серег, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей гражданки, чтобы установить возможных очевидцев происшествия. В итоге выяснилось, что драгоценности забрал сожитель пензячки. 30-летний мужчина во всем признался.

По факту кражи проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.