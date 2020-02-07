Сессия Законодательного Собрания 7 февраля 2020 года
Пензенские дома, не признанные аварийными, будут возвращать в программу капремонта
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Как будет проходить в Пензе «Лыжня России». Схема и программа
Наши новости
В Пензенской области стало на 60% меньше изнасилований и на треть меньше грабежей
В Пензенской области ссора пастухов закончилась убийством
В Грабово пьяный дебошир сдавил шею полицейскому
Кузнечанин может сесть за пьяное вождение
Потерявшая деньги пензячка попросила помощи у начальника полиции
В Никольске избили вышедшего на станцию пассажира поезда
Челябинец украл у пензячки гараж на глазах у ее сына
Пензенцу грозит срок за разбойное нападение с пистолетом-зажигалкой
Пензенские полицейские пресекли деятельность наркокурьеров из Москвы
Кузнечанин надругался над маленькой дочерью своей подруги

Пензенец сознался в краже драгоценностей у возлюбленной

7 февраля в 16:26 102 просмотра

33-летняя жительница Пензы лишилась золотых украшений. Для поиска злоумышленника она обратилась в полицию.

Пензячка написала заявление, в котором указала, что некто похитил из квартиры на улице Ладожской ее золотые браслет, цепочку, три кольца и две пары серег, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей гражданки, чтобы установить возможных очевидцев происшествия. В итоге выяснилось, что драгоценности забрал сожитель пензячки. 30-летний мужчина во всем признался.

По факту кражи проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...