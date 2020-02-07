На ул. Коммунистической столкнулись иномарка и маршрутка

В центре Пензы днем 7 февраля произошло ДТП, об этом рассказали пользователи Сети .

Авария случилась во второй половине дня на улице Коммунистической. По направлению в центр города не поделили дорогу пассажирская «ГАЗель» и легковой автомобиль. Судя по кадрам, столкновение было достаточно сильным, у обеих машин есть значительные повреждения.

На место приехала реанимация и сотрудники ГИБДД. О пострадавших ничего не известно. Официальных данных пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Также водителям советуют не совершать резких маневров во избежание ДТП.