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На ул. Коммунистической столкнулись иномарка и маршрутка

7 февраля в 16:32 64 просмотра

В центре Пензы днем 7 февраля произошло ДТП, об этом рассказали пользователи Сети.

Авария случилась во второй половине дня на улице Коммунистической. По направлению в центр города не поделили дорогу пассажирская «ГАЗель» и легковой автомобиль. Судя по кадрам, столкновение было достаточно сильным, у обеих машин есть значительные повреждения.

На место приехала реанимация и сотрудники ГИБДД. О пострадавших ничего не известно. Официальных данных пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Также водителям советуют не совершать резких маневров во избежание ДТП.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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