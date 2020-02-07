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Центробанк поднял курсы доллара и евро

7 февраля в 17:05 160 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 8 февраля.

По данным Банка России, курс доллара поднялся с 62,7977 руб. до 63,4720 руб., курс евро — с 69,0837 руб. до 69,6288 руб.

Золото будет стоить 3 200,38 рублей за грамм, серебро — 36,25, платина — 1 977,41, палладий — 4 771,09.


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